Muş’ta KDV denetimi yapıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Muş Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.

KDV düzenlemesinin ardından çalışma başlatan Muş Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kent genelindeki zincir marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatlarını inceledi.

Ürünlerdeki KDV indiriminin yanı sıra etiket ve kasadaki fiyatları da karşılaştıran ekipler, son kullanma tarihlerini de kontrol etti.

Ekiplerin kent genelindeki denetimi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.