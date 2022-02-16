Muş’ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 27’ye yükseldi

Muş'ta çocuklarının PKK terör örgütü tarafından kandırılarak kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 27'ye yükseldi.

HDP İl Başkanlığı önünde nöbet tutan aileler, evlatlarına kavuşacağı günü bekliyor. Parti binası önüne gelen anneler, 44’üncü haftada da oturma eylemine devam etti. Dondurucu soğuğa rağmen "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizleri açan anneler, HDP ve PKK aleyhinde slogan atarak tepki gösterdi.



Aile sayısı 27’ye yükseldi

44 haftadır umutlu bekleyişlerini sürdüren 26 aileye bir destek de Mutlu ailesinden geldi. 23 yıldır oğlu Emrah Mutlu’dan haber alamadığını ve eyleme yeni katıldığını ifade eden baba Şefik Mutlu, “Oğlum 1991 yılında dağda çobanlık yaparken PKK tarafından kaçırıldı. Oğlum terör örgütüne gönüllü olarak gitmedi. Kendisinden bugüne kadar hiçbir haber alamadık. Eyleme yeni katıldım. Oğlum nerede olursa olsun geri gelsin. Bize nerede olduğunu söylesin. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz” dedi.



“Yılanın başı PKK ve HDP’dir”

Oğlu Ersin Koçhan’dan 7 yıldır haber alamayan anne Ayten Koçhan da, oğluna seslenerek, “Bizi duyuyorsan, görüyorsan, bizi düşünmüyorsan kızın Hira’yı düşün. Hira, çok çile çekti. Şimdi yurda verdiler. Gel kızına sahip çık. Kızın için gel yavrum, dön. Yolunuz yol değil. PKK sizi kullanıyor. Yılanın başı PKK ve HDP’dir. Gelin devletinize sığının, devletinize teslim olun. Ersin oğlum sana ve bütün arkadaşlarına sesleniyorum; gelin teslim olun yolunuz yol değil. Hira, perişan durumda” ifadelerini kullandı.



“Oğlum, gel devlete teslim ol”

Anne Şahinaz Özcan ise oğlunun 5 yıldır kayıp olduğunu anlatarak, “Bugüne kadar bir haber alamadım. Hayatta mı, değil mi bilmiyorum. Bakmadığım yer, çalmadığım kapı kalmadı. Hiçbir haber alamadım. Burada kış olsun, soğuk olsun, ne olursa olsun eyleme devam ediyorum. Bir kişi dağda kalana kadar yine burada eyleme devam edeceğim. Atilla sesimi duyuyorsan gel. Gel devlete teslim ol. Devletin elinde olsaydın şimdi sesini duyuyordum. Şimdi sen neredesin? Var mısın, yok musun bilmiyorum” diye konuştu.

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