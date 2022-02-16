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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi

DHA

Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi


Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ´ta evlat nöbeti tutan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı 27´ye yükseldi. 14 yaşındayken 1999 yılında kaçırılan oğlu Emrah için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, "O gelene kadar eylemdeyim" dedi.
Muş´ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP´yi sorumlu tutan ailelerin eylemi devam ediyor. Her hafta çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı, bir ailenin daha katılımıyla 27´ye yükseldi. 44 haftadır eylemlerini sürdüren aileler arasına, Şefik Mutlu da katıldı. 1999 yılında çobanlık yaptığı sırada dağa çıkarılan oğlu için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, 23 yıldır haber alamadığı ve 37 yaşında olduğunu söylediği oğlunun dönüp gelmesi için teslim ol çağrısında bulundu.
Baba Mutlu, "Oğlum 1999 yılında çobanlık yapıyordu. Dağda hayvanları otlattığı sırada PKK´ya rastlamış ve çocuğumu götürmüşler. O günden beri evladımdan hiçbir haber alamadık. Eğer oğlum beni duyuyorsa, neredeyse bize göndersinler. Oğlum var mı, yok mu bilgimiz olsun. Ben çocuğumu istiyorum. Ben hiç unutamıyorum çocuğumu. O gelene kadar da eylemdeyim" diye konuştu.
Evlat nöbetindeki annelerden Ayten Koçhan ise "Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter anneler ağladı. Oğlum Ersin, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan yavrum bizi düşünmüyorsan kızını düşün ve kızın şu anda perişan bir halde. Kızın Hira için gel, teslim ol yavrum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-02-16 16:02:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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