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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta güvenlik korucularına ‘çığ’ eğitimi

İHA

Muş’ta güvenlik korucularına ‘çığ’ eğitimi

Muş İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki güvenlik korucularına yönelik ‘çığda arama kurtarma teknikleri’ eğitimi verilmeye başlandı.
AFAD İl Müdürlüğünde görevli uzman ekiplerce 250 güvenlik korucusuna çığ esnası ve sonrasında yapılması gerekenler hem teorik hem de pratik olarak anlatılıyor. AFAD toplantı salonu ve eğitim sahasında sürdürülen eğitimlerde yetiştirilen güvenlik korucularından afet durumlarında yerel destek sağlanması hedefleniyor. Beş haftalık programla hafif arama kurtarma ve çığ eğitimi alacak olan korucular katılım belgesi almaya hak kazanacak. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan korucular muhtemel afet olaylarında görev alabilecek.
Eğitimle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Muş’un çığ riski yüksek olan bölgeler arasında olduğunu söyledi. AFAD Başkanlığının talimatı üzerine Muş’taki 250 güvenlik korucusundan oluşan yerel destek ekibi kurduklarını kaydeden Çekiç, “Korucuların eğitimi beş hafta boyunca sürecektir. Hepsi 50’şerli gruplar halinde önce hafif arama kurtarma eğitimi sonrasında da çığ eğitimi alıp bundan sonraki olaylara müdahale edebilecek, yardımcı olabilecek kapasiteye geleceklerdir” dedi.
Çığ eğitimine katılan güvenlik korucularından Bünyamin Yalçınkaya ise “Bölgemiz çığ bölgesi. Bizde AFAD’ın verdiği çığ eğitimine katıldık. Teorik eğitimimizi aldık, şimdi de sahada uygulamaya geldik. AFAD’a teşekkür ediyoruz. Bugün çığ ve çığ sonrası yapılacak aramaları gerçekleştiriyoruz. Çığ altında kalan vatandaşlarımıza nasıl yardım edebileceğimizi, en kısa sürede nasıl ulaşabileceğimiz hakkında tatbikat yapıyoruz” diye konuştu.

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