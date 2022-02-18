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Atıl malzemelerle 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' kuruldu

İHA

Muş'un Varto Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri, atıl durumdaki araç lastiği ve tahta kasaların da aralarında bulunduğu malzemelerden rengarenk 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' oluşturdu.

Atıl malzemelerle 'Geri Dönüşüm Kütüphanesi' kuruldu

Muş'un Varto Yatılı Bölge Ortaokulu (YBO) öğrencileri, atıl durumdaki araç lastiği ve tahta kasaların da aralarında bulunduğu malzemelerden rengarenk ‘Geri Dönüşüm Kütüphanesi’ oluşturdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine destek olan öğrenciler, ev ve çevrelerindeki kullanılmayan malzemeleri kütüphane kurmak için değerlendirdi. Kendi elleriyle malzemelere tek tek şekil veren öğretmen ve öğrenciler, birbirinden güzel eserler oluşturarak kütüphane kurdu. Projeye gönüllü olarak destek veren öğretmen ve öğrenciler, kitaplarını kendi emekleriyle bir haftada kurdukları kütüphanede okumanın tadını çıkarıyor.
Projeyi duyduğu zaman çok heyecanlandığını, öğretmen ve arkadaşlarıyla beraber elbirliğiyle güzel bir geri dönüşüm kütüphanesi yaptıklarını ifade eden öğrencilerden İnci Arslan, “Hepimiz çok heyecanlıyız. Umarım kütüphanemiz çok güzel olacak” dedi.
Öğrencilerden Berfin Özdemir de, herkesin evde kullanılmayan eşyaları getirdiğini anlatarak, “Boyayıp güzel bir kütüphane oluşturduk. Bu kütüphaneyi yapmak bizi çok heyecanlandırdı” ifadelerini kullandı.

“Kütüphanemizi atıl durumdaki malzemelerden oluşturduk”
Okul Müdürü Alper Akkaya da, okulda 4 bin kitaplı büyük bir kütüphanelerinin olduğunu ve geri dönüşüm kütüphanesini de öğrencilerin farklı bir pekiştirme ortamında kitap okumalarını sağlamak için oluşturduklarını söyledi. Öğrencilerin okul ortamından çok farklı bir ortamda kitaplarını okuduklarını vurgulayan Akkaya, “Bir haftada oluşturduğumuz kütüphanemizde 800 kitap var. Atıl durumdaki meyve kasaları, tekerlekler ve ağaçları kullanarak böyle bir kütüphane oluşturduk. Amacımız geri dönüşümün önemini fark etmek ve farklı bir ortamda çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmaktır” diye konuştu.

“Renkli ve eğlenceli bir kütüphane oluşturduk”
Projeye destek veren Türkçe Öğretmeni İpek Hamza Çebi ise projedeki amacın sadece bir kütüphane oluşturmak olmadığını ve aynı zamanda kullanılmayan birçok atıl maddeyi kullanarak avantajlı hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti. Öğrenciler ve öğretmenlerle renkli vakit geçirerek ürünleri ortaya çıkardıklarını kaydeden Çebi, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Çok güzel, renkli, eğlenceli bir kütüphane oluşturduk. Kendi emeklerimizle oluşturmuş olduğumuz kütüphane bizim için çok kıymetli oldu. Öğrencilerimizle birlikte kendi emeğimizin ürünü olduğu için açıkçası bizim için çok kıymetli oldu. Burada öğrenciler için farklı, nezih, renkli bir ortam ve okuma alanı oluşturmuş olduk. Öğrencilerimiz buraya severek, daha çok okuma hevesiyle, sevgisiyle, okuma hırslarını artırarak geliyorlar.”

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