Muş’ta iki mevsim güzelliği Aynı noktadan farklı mevsimlerde çekilen fotoğraf kareleri renkli görüntüler oluşturdu

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Muş Ovası’nda aynı noktadan farklı mevsimlerde dron ile çekilen fotoğraf kareleri renkli görüntüler oluşturdu.

Muş Ovası’nda ağaçların arasındaki mendereslerin ilkbahar ve kış mevsimlerinde havadan aynı noktadan görüntülenmesi kartpostallık manzaralar oluşturdu. Havadan görüntülenen ağaçlar ve menderesler, doyumsuz bir seyir sunuyor.

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