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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılay Varto Başkanlığı binası hizmete açıldı

İHA

Muş'un Varto ilçesinde Kızılay hizmet binası ve iş merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Kızılay Varto Başkanlığı binası hizmete açıldı

Muş’un Varto ilçesinde Kızılay hizmet binası ve iş merkezi düzenlenen törenle açıldı.
Yaklaşık 5 milyona mal olan bin 500 metrekare alan üzerine kurulan 3 katlı ve içerisinde otel, kafe ile lokanta olarak hizmet verecek Kızılay binasıyla iş merkezinin açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, 1966 depreminde ilçe nüfusunun büyük bir bölümünün hayatını kaybettiğini hatırlatarak, “Ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Gerek yangın gerekse sel bölgelerimizde ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Türk Kızılay’ı olarak gönüllü üye sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Muş ilimizde de gönüllü üyelerimizin sayısını artırmak istiyoruz. Tekrar binamızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Güder ise binanın tadilatı için ellerinden gelen desteği verdiklerini dile getirerek, “Asıl burada büyük pay Cengiz Koç’undur. Varto gerçekten çok güzel şeyleri, çok güzel yatırımları, çok güzel bir ivmeyi hak eden bir ilçedir. Binanın hayırlı olmasını diliyor, katılımcılara Vartolular adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Kızılay Varto Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat’ın da bir konuşma yapmasının ardından binanın açılışı yapıldı.

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