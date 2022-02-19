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Muş’ta hayırsever gençler köy çocuklarını ilk kez pizzayla tanıştırdı Muşlu gençler sürprizleriyle köy çocuklarının gönlüne dokundu

İHA

Muş’ta hayırsever gençler köy çocuklarını ilk kez pizzayla tanıştırdı Muşlu gençler sürprizleriyle köy çocuklarının gönlüne dokundu

Muş’ta, 'Elden Ele Mutluluk' topluluğu tarafından köyde yaşayan çocuklara ilk kez sıcak pizza ikramı yapılıp, çetin kış mevsiminde soğuktan korunmaları için bot ve mont hediye edildi.
Muş’ta 4 yıl önce sosyal medya üzerinde kurulan ve hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi üstlenen 'Elden Ele Mutluluk' topluluğu üyeleri, köy çocuklarının mutluluklarına ortak oluyor. Merkeze 50 kilometre mesafedeki Yukarıyongalı köyünde yaşayan çocuklara sürpriz yapan gençler, beraberlerinde getirdikleri pizzaları yer sofrasında onlarla buluşturdu. Köy sakini Eyüp Omur’un ağırladığı çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadı. Yemeğin ardından çocukların ayaklarındaki lastik ayakkabıları çıkaran gençler, yeni aldıkları botları tek tek onlara giydirdi. Yeni botlarıyla evlerinin yolunu tutan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

“İlk kez pizza yiyorum”
Bugün ağabeylerin köye gelerek kendilerine pizza getirdiklerini anlatan çocuklardan Hatice Özcelik, çok muylu olduğunu söyledi. İlk kez pizza yediğini ifade eden Özçelik, “Bu lezzetle ilk kez karşılaşıyorum. Bize ayrıca mont ve botta getirdiler. Onlara çok teşekkür ederim” dedi.

“Tek amacımız çocukların mutlu olması”
‘Elden ele mutluluk’ ekibi olarak yaklaşık dört yıldan beri çocuklara sürprizler yaptıklarını anlatan topluluk üyesi Ömer Varlık da, dört yıl içerisinde 30 bini aşkın çocuğa ulaştıklarını ifade etti.
Kimi çocuğa bot, kimi çocuğa mont, çatlayan ellere ise kremler verdiklerini kaydeden Varlık, “Bazen köy meydanlarında çocukları toplayıp pizzalar yediriyoruz. Bizler kışın bot ve mont dağıtırken, yazında yaylara gidip oyuncak dağıtıyoruz. Amacımız bütün çocuklara ulaşmak ve bu mutluluğu onlara tattırmak. Sadece çocuklar mutlu olsun. Bizler kar kış demeden, yağmur çamur demeden çocuklara ulaşmaya devam ediyoruz. Mutluluk bu kadar kolay bir şeyken bizlerde mutlu edip, mutlu olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu kış artık ayaklarımız üşümeyecek”
Çocuklardan Emrullah Dinlemez ise “Ağabeyler bugün geldi bize pizza getirdi. İlk defa pizza yiyoruz. Çok mutluyuz. Bize botlarda getirdiler. Botları giydik. Bu kış artık ayaklarımız üşümeyecek” diye konuştu.

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