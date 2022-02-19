Muş'ta kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği bölgede genişletme çalışması başlatıldı

Muş’ta kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı Üçevler grup köy yolunda genişletme çalışmaları başlatıldı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, 10 köy ve 21 mezranın yer aldığı grup köy yolunda genişletme çalışması başlattı.

Fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgelerde güçlükle ilerleyen ekipler, kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı bölgede çığ riskine karşı adım adım ilerliyor.

“Tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi çok kısıtlı”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İl Özel İdaresi iş makinesi operatörü Mithat Yakışan, “10 köy, 21 mezra yolunda hem genişletme hem de yol açma çalışması yapıyoruz. Kar yağışı şu anda etkili olmaya başladı. Tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi çok kısıtlı. O yüzden bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Bütün zorluklara rağmen vatandaşın rahat bir şekilde yerlerine ulaşması için çaba gösteriyoruz” dedi.

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