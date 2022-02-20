Konya´daki kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Muş´ta toprağa verildi

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)KONYAAksaray kara yolunda tur otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Mustafa Karakan (27), babaocağı Muş´ta gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
İzmir'den Kapadokya'ya gezi için gidenleri taşıyan tur otobüsünde bulunan Uzman Çavuş Mustafa Karakan, KonyaAksaray kara yolunun 47´nci kilometresinde aracın tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilmesiyle yaşamını yitirdi. Muş´un Yeşilova beldesinde yaşayan FaziletMikayil Karakan çiftinin 5 çocuğunun 3'üncüsü olan Mustafa Karakan, 2019 yılının Ekim ayında uzman çavuş olarak Kars'ın Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı´nda göreve başladı. Bekar olan Mustafa Karakan'ın yıllık izinde olduğu öğrenildi.
Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırılan Mustafa Karakan´ın cenazesi önce Ankara'ya daha sonrasında hava yolu ile memleketi Muş´a getirildi. Karakan'ın cenazesi merkez Yeşilova beldesine getirilirken, yakınları ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Karakan'ın cenazesi, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-02-20 17:14:05
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