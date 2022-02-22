Baharın müjdecisi kuzuların anneleriyle buluşma anı Muş’ta kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baharın müjdecisi kuzuların anneleriyle buluşma anı Muş’ta kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu

İHA

Baharın müjdecisi kuzuların anneleriyle buluşma anı Muş’ta kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu

Muş’ta baharın müjdecisi olarak bilinen kuzuların anneleriyle buluşma anı renkli görüntüler oluşturdu.
Muş’a 73 kilometre uzaklıktaki Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde hayvancılık yapan besiciler, çetin kış mevsimine rağmen tek geçim kaynağı olan hayvancılığı sürdürüyor. Günde iki defa hayvanlara kar üzerinde yem veren besiciler, anneleri telef olan kuzuları da biberonla besliyor. Kar üzerinde beslemeleri yapılan koyunların kuzularıyla buluşma anı havadan görüntülendi. Annelerine kavuşarak süt içen kuzular, renkli görüntülere sahne oldu.

“Anneleri telef olan kuzuları biberonla besliyoruz”
25 yıldır besicilikle uğraştığını anlatan 50 yaşındaki besici Celal Yurdakul, günün ilk ışıklarıyla hayvanlara bakmak için ahırın yolunu tuttuğunu söyledi. Akşam saatlerine kadar hayvanlarla ilgilendiğini kaydeden Yurdakul, “Hayvanları günde 2 kez besliyorum. Anneleri telef olan kuzuları biberonla besliyoruz. Kuzularını doyurmayan anneler var, onları da inekten sağdığımız sütle besliyoruz. Besicilik zor. Rahat bir iş yok. Günde 2 kez kuzuları anneleriyle buluşturuyoruz. Kuzu annesini sesinden tanıyor, annesi de kuzuyu hem sesinden hem de kokusundan tanıyor. Her anne kendi kuzusunu alıyor. Çok güzel gurur verici, güzel bir duygu. Anneler kuzularını alıp ayrı ayrı besliyor. Yetim olan kuzular, boynu bükük beni bekliyor, onu da ben biberonla besliyorum” dedi.

“Kuzular bebek gibi bakıma muhtaç”
Eşi Celal Yurdakul’a yardımcı olduğunu ifade eden Ayfer Yurdakul ise hayvancılığın çok zor bir meslek olduğunu ifade etti. Sabah erken saatlerde kalkarak hayvanlara bakmaya başladığını belirten Yurdakul, “Akşam saatlerine kadar hayvanlara bakıp; temizliklerini, yemlerini ve sularını veriyoruz. Eşime yardımcı oluyorum. Ayrıca hayvancılığın yanı sıra ev işi yapıyorum. Doğu’da kadın olmak zor. Mecburen hayvancılık yapmak zorundayız. Kuzulara ineklerden süt sağarak biberonlara koyup içiriyoruz. Kuzular bebek gibi bakıma muhtaç” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taksinin tepe lambasını uyuşturucu zulasına çeviren 4 kişi yakalandı Muş’ta ticari taksi tepe lambasına zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Taksinin tepe lambasını uyuşturucu zulasına çeviren 4 ...
Konya´daki kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, Muş´ta toprağa verildi
YEREL HABERLER Konya´daki kazada hayatını kaybeden uzman çavuş, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.