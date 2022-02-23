Muş’ta Karasu Nehri’ne düşen genç kızın arama çalışmalarına ara verildi

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Muş’ta Karasu Nehri’ne düşen genç kız için ekipler tarafından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verildi.

Muş’ta, Karasu Köprüsü üzerinden nehre düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan’ın arama çalışmaları, kar yağışı ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle 5,5 saatlik çalışmanın ardından sabaha bırakıldı. Bitlis Emniyet Müdürlüğünde görev yapan kurbağa adamlarında katıldığı arama kurtarma çalışmalarına sabah 09.00’da devam edileceği öğrenildi.

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