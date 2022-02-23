17 yaşındaki Yağmur, Karasu Nehri'nde aranıyor

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, dün akşam saatlerinde Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan (17) kayboldu. Ekipler, nehirde Yağmur'u arıyor.
Olay, dün saat 21.30 sıralarında Karasu Köprüsü'nde meydana geldi. Muş İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, Karasu Nehri'ndeki köprüden suya düştü. Yağmur'un düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri botlarla nehirde arama çalışması başlattı, polis ekipleri de kıyıda dronla arama yaptı. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç de bölgeye gelerek ekipleri koordine etti. Ancak şu ana kadar yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-02-23 10:43:13
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