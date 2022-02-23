17 yaşındaki Yağmur, Karasu Nehri'nde aranıyor (2)

ARAMA ÇALIŞMALARINA SOĞUK ENGELİ
Muş'ta, Karasu Nehri'nde düşen Yağmur Özkan için sabah başlatılan arama çalışmalarına, olumsuz hava şartları ve suyun soğukluğu nedeniyle ara verildi. Çok sayıda ekibin katıldığı arama çalışmaları, yarın sabah çevre illerden gelecek dalgıçlar ile sürdürülecek. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-02-23 16:39:15
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