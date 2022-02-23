Karasu Nehri’ne düşen genç kızı arama çalışmalarına ara verildi

Muş’ta Karasu Nehri’ne düşen genç kız için ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ara verildi.
Muş’ta, dün Karasu Köprüsü üzerinden nehre düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan’ın arama çalışmaları, karanlık çökmesi, görüş mesafesinin düşmesi ve soğuk hava nedeniyle sonraki güne bırakıldı.
Arama çalışmalarının sabah saatlerinde 17 kişilik dalgıç ekibiyle devam edeceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.