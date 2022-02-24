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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karasu Nehri’ne düşen Yağmur için arama çalışması devam ediyor

İHA

Muş'ta üç gün önce Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı bulmak için sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

Karasu Nehri’ne düşen Yağmur için arama çalışması devam ediyor

Muş’ta üç gün önce Karasu Nehri’ne düşen Yağmur Özkan’ı bulmak için sabah saatlerinde arama çalışmaları yeniden başlatıldı.
Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için iki gündür Karasu Nehri’nde sürdürülen arama çalışmaları henüz sonuç vermedi. Polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramaya Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam" ile Van'daki AFAD ekipleri destek veriyor.

“5 kilometrelik alanda su içinden, su üstünden ve drone ile kontrol edildi”
Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli Komiser Yardımcısı Necati Turan, 22 Şubat 2022 günü akşam saatlerinde olayın kendilerine bildirilmesi üzerine gece saat 23.00 sıralarında Bitlis’ten çıkış yaparak Muş’a intikal ettiklerini söyledi. 23 Ocak 2022 günü gece saat 03.30 sıralarına kadar aramalara devam ettiklerini, gece ve hava şartlarının soğuk olması sebebiyle arama çalışmalarına ara verdiklerini anlatan Turan, “Çalışmalara bir gün sonra devam etmek üzere ara verdik. 23 Ocak 2022 günü tekrar buraya gelerek aramalara başladık. Yaklaşık 5 kilometrelik alanda su içinden, su üstünden ve ayrıca drone ile aranmak şartıyla kontrol edildi. Herhangi bir netice elde edilememesi üzerine Koruma Daire Başkanlığına bilgi verilerek ek ekip talep edildi” dedi.

“Bitlis, Elazığ, Van ve Adıyaman’dan takviye ekip bölgeye geldi”
Çalışmalara takviye olarak Adıyaman, Bitlis, Van ve Elazığ’dan destek geldiğini kaydeden Turan, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Bu saat itibariyle arama çalışmalarını su içinden, su üzerinden ve ayrıca drone ile sürdürüyoruz. Amacımız bu şahsın Murat Nehri’ne ulaşmadan bir an önce bulunup acılı vatandaşımızın acılarını dindirmek. Şu anda burada 23 dalgıç personelle arama çalışmalarına devam ediyoruz. Ayrıca AFAD’dan da takviye olarak ekipler mevcut.”
22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un bulunması için arama çalışmaları sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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