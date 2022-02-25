Nehre düşen Yağmur için 9 kilometrelik alan taranacak



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları 4´üncü günde de devam ediyor. Aramalar kapsamında 9 kilometrelik alan dron ile taranacak, dalgıç polisler su altına inecek.

MKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, UMKE, AFAD, ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van emniyet müdürlüklerinde görevli 23 dalgıç polis de çalışmalara destek verdi. Ancak şu ana kadar Özkan´ın izine rastlanmadı.

Yağmur´u arama çalışmaları, 4'üncü günde de sürüyor. Çalışmalar kapsamında bugün 9 kilometrelik alan dron ile havadan taranacak, 'kurbağa adam'lar yine su altına inecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-02-25 10:50:49



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