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Muş’ta nehre düşen Yağmur’u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

İHA

Muş'ta 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ederken, genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Muş’ta nehre düşen Yağmur’u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Muş’ta 4 gün önce Karasu Nehri’ne düşen 17 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ederken, genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında MuşBingöl karayolu üzerindeki Karasu Nehri’nde meydana geldi. Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan düştüğü nehirde akıntıya kapılarak kaybolmuştu. 4 gündür sürdürülen arama çalışmaları henüz sonuç vermezken, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam", Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Kıyıdan, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede üç botla arama çalışması yapan 23 dalgıç, çok sayıda polis ve AFAD ekibi Yağmur’a henüz ulaşamadı. Acılı baba Necmettin Özkan’ın nehir kenarındaki bekleyişi devam ederken, arama çalışmaları 62 saati bulan Yağmur için çalışmalar sürdürülüyor.

Yağmur’un son görüntüleri ortaya çıktı
Öte yandan, Yağmur'un MuşBingöl karayolunda yalnız başına Karasu Nehri’ne doğru yürüdüğü son görüntüleri bir iş yerine ait güvenlik kamerasına takıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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