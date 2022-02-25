Nehre düşen Yağmur için 9 kilometrelik alan taranacak (2)



KARASU'DAN SONRA MURAT NEHRİ DE TARANACAK

Muş Valisi İlker Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ile birlikte Karasu Nehri'ne düşerek kaybolan Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Baba Necmettin Özkan ile de görüşen Vali Gündüzöz, Yağmur'u bulana kadar çalışmaların süreceğini belirtti. Emniyet, AFAD, jandarma ve çevre illerden gelen ekiplerle arama-tarama faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Vali Gündüzöz, yarın da Ankara'dan bir ekip geleceğini söyledi. Vali Gündüzöz "İnşallah, sevindirici bir haber vermeye çalışacağız. Tabii geniş bir havza. 4 kilometre tarandı, 3 kilometre daha taranıyor. Karasu Nehri'nden sonra Murat Nehri'nin içi de taranacak. Burada hem dron hem botlarla hem de dalgıçlar tarama yapıyor. Ekiplerimiz teyakkuz halinde. İnşallah, bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Bulana kadar çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah, buluruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-02-25 15:31:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.