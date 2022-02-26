Muş’ta Karasu Nehri’nde kaybolan Yağmur için suya 50 metrelik ağ çekildi

Muş’ta 5 gün önce Karasu Nehri’ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarında nehre 50 metre uzunluğunda ağ çekildi.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında MuşBingöl kara yolu istikametindeki Karasu Nehri üzerindeki köprüden suya düşen Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan’ı, arama çalışmaları 5. gününde sürdürülüyor. Havadan, kıyıdan, su yüzeyi ve su altında arama çalışmalarına devam eden ekipler, Yağmur’un düştüğü noktanın 7 kilometre uzaklığındaki noktaya ağ çekti. Akıntının yoğun olduğu bölgede nehrin karşısına ağı geçirebilmek için yoğun çaba harcayan kurbağa adamlar, 50 metre uzunluğunda, 1,20 santimetre yüksekliğindeki ağı zorlu çalışmayla sabitledi.

Bölgede polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramaya Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam", Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri destek veriyor.

Kızılay ekipleri de bölgedeki çalışan personel ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor. Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.

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