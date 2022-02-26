Düştüğü nehirde kaybolan Yağmur'u arama çalışmalarında 5'inci gün (2)

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50 METRELİK AĞ ÇEKİLDİ

Muş'ta, Karasu Nehri'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Yağmur´un düştüğü noktanın 7 kilometre uzaklığındaki yere 50 metre uzunluğunda ağ çekti. Akıntının kuvvetli olduğu bölgede nehrin karşısına ağı taşımak isteyen ekipler, yoğun çaba sarfetti. 'Kurbağa adam'lar, 50 metre uzunluğunda, 1,20 santimetre genişliğindeki ağı her iki kıyıya sabitledi.

Kızılay görevlileri de aramakurtarma çalışmalarına katılan ekiplere sıcak yemek ikramında bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-02-26 15:41:56



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