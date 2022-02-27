Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü, Engelsiz Gaziantepspor’u 70-49 mağlup etti

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu 1. Lig'inde mücadele eden Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü evinde ağırladığı Engelsiz Gaziantepspor Kulübü’nü 7049’luk skorla mağlup etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakanın ilk yarısı; ev sahibi Muş Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü’nün 4031'lik skoru ile tamamlandı. İkinci yarıya da daha istekli başlayan ev sahibi ekip, maçı 7049’luk sayıyla aldı. Yoğun ilginin gösterildiği maç, dostluk havasında tamamlandı.

Maçı izlemeye Muş Valisi İlker Gündüzöz, Korkut Kaymakamı Oğuzhan Ocak, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve vatandaşlar katıldı.

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