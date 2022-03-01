Yağmur, Karasu ve Murat nehirlerinin kesiştiği noktada aranıyor

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmalarında 8'inci güne girildi. Ekipler, Karasu ve Murat Nehri'nin birleştiği noktada yoğunlaştı.

İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şu ana kadar yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Arama çalışmalarının 8´inci gününde 46 dalgıç polisle diğer kurumlara ait ekipler, Karasu ve Murat Nehri´nin birleştiği noktada yoğunlaştı. Bölgede etkili olan yağmura rağmen ekipler, arama çalışmalarını sürdürüyor. Karasu ile Murat nehirlerinin birleştiği noktadan 8 kilometre ileriye 120 metre uzunluğunda, 1 metre 20 santim yükseklikte ağ çekildi. Ekipler, Yağmur´un düştüğü noktadan 16 kilometreye kadar olan kısımda çalışmalarına devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-03-01 14:18:00



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