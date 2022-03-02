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Muş'taki evlat nöbetinde 46'ncı hafta; aile sayısı 28 oldu

DHA

Muş'taki evlat nöbetinde 46'ncı hafta; aile sayısı 28 oldu


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ´ta, çarşamba günleri HDP binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, 46'ncı haftada da bir araya geldi. Aile sayısı, 2014'ten beri oğlu Hakan'dan haber alamayan Muhyettin Ordu'nun katılmasıyla 28´e yükseldi.
Muş´ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP´yi sorumlu tutan ailelerin eylemi, 46'ncı haftada da sürdü. Çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı, 28´e çıktı. Evlat nöbetine, 2014 yılında Hatay'da coğrafya öğretmenliği okurken ortadan kaybolan oğlu Hakan için Muhyettin Ordu da katıldı. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümü 4'üncü sınıfta okuyan oğlunun kayıplara karıştığını belirten Muhyettin Ordu, "Benim oğlum Hatay´da üniversite okuyordu. 2014 yılından beri oğlum kayıp. Öğretmen olacaktı, öğretmen olmasını bekliyordum. 8 senedir hiçbir haber alamıyoruz. Ben oğlumu istiyorum. Neredeyse beni duyuyorsa çıksın, gelsin. Eyleme ben de katıldım. Diğer aileler gibi ben de sadece oğlumu istiyorum. Oğlum öğretmen olacaktı, mezun olmasına sayılı günler kalmıştı ki kayıplara karıştı. Bugüne kadar hiçbir haberimiz bile olmadı" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-03-02 14:48:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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