Kayıp Yağmur için nehre ikinci ağ çekildi



Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmaları 9´uncu günde de sürdü. Ekipler, Karasu ve Murat nehrinin kesiştiği noktadan 8 kilometre uzaklığa 50 metre uzunluğunda ikinci bir ağ çekerken, şu ana kadar yapılan çalışmalarda Yağmur´un izine rastlanmadı.

Muş İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bugüne kadar yapılan arama çalışmalarında herhangi bir sonuç alınamadı.

Çalışmalar kapsamında daha önce Karasu Nehri'nin 7'nci kilometresine 50 metre uzunluğunda ve 120 santimetre yüksekliğinde ağ çeken ekipler, Karasu ile Murat nehirlerinin kesiştiği noktadan 8 kilometreye uzağına da 120 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde ikinci kez ağ çekti.

Karasu ve Murat nehirlerinde hem kıyıda hem de suyun üzerinde ve altında 46 dalgıç polisle diğer kurumlara ait ekipler, 9´uncu günde de yağmuru aradı. Karların erimesi ve etkili olan yağmur nedeniyle su seviyesi artan nehirlerde çalışmalar güçlükle sürdürülüyor. Türk Kızılayı da çalışmalara katılan ekiplere ve vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami Maral

2022-03-02 18:17:04



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