Yağmur´u arama çalışmaları, su seviyesindeki yükseliş nedeniyle güçlükle yürütülüyor

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ı (17) arama çalışmalarında 10´uncu güne girildi. Ekipler, etkili olan yağmur ve karların erimesi sonucu su seviyesi yükselen Karasu ve birleştiği Murat Nehri'ndeki arama çalışmalarını güçlükle yürütüyor.
İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarında, şu ana kadar sonuç alınamadı. Çalışmalar kapsamında Karasu Nehri´nin 7´nci kilometresine 50 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde, Karasu ile Murat Nehri´nin birleştiği noktadan 8 kilometreye ileriye de 120 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde ağlar çekildi.
YENİ DALGIÇLAR GÖREVDE
Olayın yaşandığı günden beri bölgede arama çalışmalarını yürüten Adıyaman, Elazığ, Van ve Bitlis'ten Muş'ta görevli dalgıçlar, görevlerini Konya, Artvin ve Ordu'dan gelen ekiplere devretti. Dalgıç polisler, Karasu ve birleştiği Murat nehirlerinde kıyıda, su yüzeyi ve su altında aramalarını sürdürüyor. Karların erimesi ve etkili olan yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselen nehirlerde arama faaliyeti güçlükle yürütülüyor.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-03-03 11:46:28
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