Kar kalınlığının 5 metreyi aştığı kara yolunda ekiplerin zorlu mesaisi

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Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)MUŞ'ta Karayolları ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı Hasköy-Mutki kara yolunda tipi ve fırtına nedeniyle çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle, Hasköy-Mutki kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgede ekipler, ekipler çalışmalarını güçlükle yürütüyor. Ekipler, 1 kilometrelik yolu 2 saatte ulaşıma açabiliyor.DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL

2022-03-05 12:14:20



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