Muş’ta 34 köy yolu ulaşıma açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 34 köy yolu ekipler tarafından açıldı.

Kentte 2 gün etkili olan kar, tipi ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ulaşıma kapanan yollarda çalışma yürüten il özel idaresi ekipleri, kapalı yolların tamamını yeniden ulaşıma açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.