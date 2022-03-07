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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta besicilerin kar üzerinde zorlu mesaisi sürüyor

İHA

Muş’ta besicilerin kar üzerinde zorlu mesaisi sürüyor

Muş’ta çetin kış mevsimine rağmen hayvancılık mesleğini sürdüren vatandaşlar, günde 2 defa kar üzerinde otla hayvanlarını beslemeye devam ediyor.
Özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı nedeniyle hayvanlara bakmakta güçlük çeken besiciler, tüm zorluklara rağmen tek geçim kaynağı olan hayvanları kar üzerinde besliyor. Merkeze 73 kilometre mesafedeki Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde besicilik yapan vatandaşlar, yaz mevsiminde biçtikleri otları kızak ve sırtlarında taşıyarak kar üzerinde hayvanlara veriyor. Günün belirli saatlerinde 2 defa aynı uygulamayı kar üzerinde yapan besiciler, tek geçim kaynağı olan hayvancılığı sürdürmek için zorlu kış mevsimini atlatmaya çalışıyor.

“Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz”
Kış mevsiminde yaklaşık 6 ay hayvanları kar üzerinde beslediklerini anlatan besicilerden Zübeyde Akkoyun, tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyledi. Hayvancılıktan başka bir iş yapmadıklarını ifade eden Akkoyun, “Başka bir işimiz yok. Çocuklarımız burada değil, İstanbul’da çalışıyorlar. Biz de burada çalışıyoruz. Geçimimizi böyle sağlıyoruz. Hayvanlara kar üzerinde ot ve saman veriyoruz” dedi.

“Hayvanları 56 ay boyunca kar üzerinde besliyoruz”
60 yıldır hayvancılıkla uğraştıklarını vurgulayan köy sakinlerinden 74 yaşındaki besici Hüseyin Yurdakul ise bugüne kadar hep hayvancılık ve tarımla uğraştıklarını ifade etti. Günün ilk ışıklarıyla hayvanlara bakmak için evden çıktığını vurgulayan Yurdakul, “İşimiz hiç kolay değil. Çok zor. Hayvanlara bakım lazım. Sabah ilk kalktığımızda hayvanlar için ot getirip karın üzerine seriyoruz ve sonra hayvanları buraya getiriyoruz. Daha sonra ise doğum yapan hayvanların kuzularına bakıyoruz. Öğle saatlerinde bir kez daha aynı işlemi yapıyoruz. 56 ay boyunca iklim şartlarına göre hayvanlara bu şekilde bakıyoruz. Baba mesleğimiz olduğu için bu saatten sonra yapacak başka bir işimiz yok” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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