Dalgıç polisler Karasu Nehri’nde Yağmur’u aramaya devam ediyor

Muş’ta 14 gün önce Karasu Nehri’ne düşen Yağmur Özkan için mücadele eden polis dalgıçlar, bugün de “Allah kolaylık versin” komutuyla arama çalışmalarını yeniden başlattı.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri Köprüsünden suya düşen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 14 gündür sürdürülen arama çalışmaları devam ediyor. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile Konya, Ordu, Artvin, Mersin ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında görevli 46 dalgıç polis destek veriyor.

Karasu ve Murat nehirlerinde kıyı, su yüzeyi ve su altından arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibinin arama tarama çalışmaları henüz sonuç vermedi.

Kızılay ekipleri de bölgedeki görevliler ile vatandaşlara sıcak yemek ve çay ikramında bulunuyor.

Bölgedeki arama çalışmaları sürdürülüyor.

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