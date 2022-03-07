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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te ‘Çocuk Sinema Günleri’ etkinliği

İHA

Malazgirt’te ‘Çocuk Sinema Günleri’ etkinliği

– Muş’un Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü, ‘Çocuk Sinema Günleri’ projesi kapsamında eğitim gören öğrencileri sinemayla buluşturdu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler, kentteki okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler için sinema etkinliği düzenledi. İlk kez sinemaya gidecek olan öğrencileri Fatih Ortaokulundan alan polisler, ilk olarak 1071’den 2071’e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesini gezdirdi. Panorama Müzesini gezen öğrenciler, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 tarihli hain darbe girişimine karşı verdiği mücadele ile ilgili animasyonları, Osmanlı döneminin tarihi dokusunu gösteren Taksim tramvayı, Türkiye Cumhuriyeti ve savaş kahramanları, Bandırma vapuru ve Mustafa Kemal Atatürk heykeli gibi Türkiye’nin farklı bölgelerini temsil eden kültürel eserleri görme fırsatı buldu.
1071’den 2071’e Zaman Tüneli Malazgirt Müzesini gezen öğrenciler ilk kez beyaz perde ile buluşup sinema filmi izlediler. Türkiye ve dünyaya adını altın harflerle yazdıran ‘Cep Herkülü’ lakaplı Naim Süleymanoğlu filmini öğrenciler, Malazgirt ilçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Kültür Müdiresi Sevil Yaman Acaroğlu, öğretmenler ve ilçe emniyet müdürlüğü personeli ile birlikte izlediler.
Hayatlarında ilk kez sinema filmi izlediklerini belirten çocuklar, unutamayacakları bir gün yaşadıklarını söylediler. Unutamayacakları bir gün geçiren çocuklar, duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Bugün çok güzel bir gündü. Hayatımızda ilk defa sinemada bir film izledik. Çok güzel bir ortam oldu bizim için. Naim Süleymanoğlu gibi kahraman bir sporcunun filmini izledik. Çok güzel bir gün geçirdik. Kaymakamımıza ve ilçe emniyet müdürümüze çok teşekkür ederiz. Polis ağabeylerimiz bizim için çok uğraştılar. Bunlar bizim için bir anı” ifadelerini kullandılar.
Çocuklar, eğlenceli gezinin ardından polis ekipleri ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra güvenli bir şekilde okullarına geri bırakıldı.

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