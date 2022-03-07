Yağmur'un 13 gün sonra cansız bedeni bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yağmur'un 13 gün sonra cansız bedeni bulundu

DHA

Yağmur'un 13 gün sonra cansız bedeni bulundu


Muhammed Sami MARAL / MUŞ, (DHA)MUŞ'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan'ın (17), 13 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. 
İMKB Lisesi öğrencisi Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmalarında günlerce sonuç alınamadı. Çalışmalar kapsamında Karasu Nehri´nin 7´nci kilometresine 50 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde; Karasu ile Murat Nehri´nin birleştiği noktadan 8 kilometreye ileriye ise 120 metre uzunluğunda, 120 santimetre yüksekliğinde ağlar çekildi. Karların erimesi ve etkili olan yağmur nedeniyle su seviyeleri yükselen nehirlerde ekipler, arama çalışmalarını güçlüklü yürüttü.
ADACIK ÜZERİNDE BULUNDU
Dalgıçların suda diğer ekiplerin karada aradıkları Yağmur Özkan'ın bugün öğleden sonra cansız bedeni bulundu. Ekipler, Yağmur'un cansız bedenini düştüğü köprüden 15 kilometre uzaklıktaki nehir ortasında oluşan adacık üzerinde buldu. Polis dalgıçlar tarafından bulunan genç kızın cenazesi, ambulansla Muş Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 
Kızını arama çalışmalarını izleyen baba Necmettin Özkan, ekiplerin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını ve acısını paylaştıklarını belirterek, "Allah onlardan razı olsun. Allah devletime zeval vermesin" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-03-07 18:00:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un cesedi 14'üncü günde bulundu
YEREL HABERLER Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’un cesedi 14'üncü günde ...
Malazgirt’te ‘Çocuk Sinema Günleri’ etkinliği
YEREL HABERLER Malazgirt’te ‘Çocuk Sinema Günleri’ etkinliği
Dalgıç polisler Karasu Nehri’nde Yağmur’u aramaya devam ediyor
YEREL HABERLER Dalgıç polisler Karasu Nehri’nde Yağmur’u aramaya ...
Muş’ta besicilerin kar üzerinde zorlu mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Muş’ta besicilerin kar üzerinde zorlu mesaisi sürüyor
Muş’ta 34 köy yolu ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta 34 köy yolu ulaşıma açıldı
Muş Ovasındaki bazı tarım arazileri ve hayvan çiftlikleri su altında kaldı
YEREL HABERLER Muş Ovasındaki bazı tarım arazileri ve hayvan ...
Kar kalınlığının 5 metreyi aştığı kara yolunda ekiplerin zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Kar kalınlığının 5 metreyi aştığı kara yolunda ...
Muş’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Muş’ta 34 köy yolu ulaşıma kapandı
Muş'ta uyuşturucu satıcısı 8 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Muş'ta uyuşturucu satıcısı 8 kişi tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.