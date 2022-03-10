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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muş’ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Muş’ta 51 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı.
Özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar yağışı, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. İki gün yaşanan kar yağışı nedeniyle 51 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollarda çalışma başlatan Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için seferber oldu.
Kapalı yol durumuyla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; merkezde 9, Bulanık’ta 4, Malazgirt’te 16, Varto’da 20, Korkut’ta 1 ve Hasköy ilçesinde ise 1 köy yolu olmak üzere toplam 51 yerleşim yeriyle ulaşımın kesildiğini ifade etti. Ekiplerin kapalı yollar için seferber edildiğini bildiren Yentür, yolların en kısa sürede açılacağını belirtti.

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