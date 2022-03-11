Muş’ta eğitime kar tatili

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Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik uyarı birlikte değerlendirildiğinde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Mart 2022 Cuma günü İl genelinde eğitimöğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür” ifadeleri kullanıldı.

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