Bulanık’ta “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” programı

Muş’un Bulanık ilçesinde “İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” nedeniyle bir program düzenlendi.

Bulanık Anadolu Lisesi tarafından Bulanık Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen programa; Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Eyyup Özkök, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, kamu kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın yazılışı ile ilgili bilgiler verildi.

Ardından Bulanık Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Cangül Topçu tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Yapılan konuşmanın ardından Bulanık Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ‘Bulanık İstiklal Marşı okunuyor’ video gösterimi yapılarak, şiirler okundu. İstiklal Marşı'nın yazılışı ile ilgili tiyatro, müzik dinletisi, slayt ve oratoryo gösterisinin ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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