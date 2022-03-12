Muş’ta 159 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta 3 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle 159 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 159 köy yolunda ekipler çalışma başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 33, Varto’da 60, Malazgirt’te 27, Bulanık’ta 24 ve Korkut’ta 15 köy olmak üzere toplam 159 yerleşim yerine ulaşımın kesildiğini ifade etti. Kapalı yolları açmak için ekiplerin seferber edildiğini kaydeden Yentür, en kısa sürede vatandaşların ulaşımını yeniden sağlayacaklarını belirtti.

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