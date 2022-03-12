Varto'da 149 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 149 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapandı.

İlçede dünden beri etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yaklaşık 40 santimetreyi bulan kar yağışı, 99 köy ve 50 mezranın yolunu ulaşıma kapattı.

İlçe Özel İdaresi yetkilileri, kapanan köy ve mezra yollarının tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirttiler.

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