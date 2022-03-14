Muş Alpaslan Üniversitesinde eğitim-öğretime kar tatili

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimöğretime bugün için ara verildiğini duyurdu.

Muş Alparslan Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim öğretime bir gün ara verildiği ifade edildi.

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