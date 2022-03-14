Bilek güreşinin altın kızı Funda Maral

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) öğrencisi Funda Maral, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne´de düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası´nda sağ ve sol kolda girdiği iki müsabakada, Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Edirne´de 9-11 Mart tarihleri arasında Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 75'inci Yıl Spor Salonu´nda gerçekleştirilen turnuvaya, 34 üniversiteden 45´i kadın 200 sporcu katıldı.
Muş Alparslan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Funda Maral, sağ ve sol kolda yarıştığı müsabakalarda büyük başarı gösterdi. Maral, +70 kilogramda hem sağ, hem de sol kolda sergilediği performans ile rakiplerini yenerek 2 altın madalyanın sahibi oldu. Ayrıca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi Fadime Gündoğdu ise sağ kolda Türkiye 5´incisi, sol kolda ise 6´ncı oldu.
Şampiyon Maral, başarı çıtasını gün geçtikçe daha da yükseğe çıkarmanın gayreti içerisinde olacağını belirterek, kendilerinden desteğini esirgemeyen Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat´a ve BESYO Müdürü Prof. Dr. Alper Karadağ´a teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ise, Muş´u en iyi şekilde temsil ettiği yarışmada şampiyonluğa adını yazdıran Funda Maral ile beraberindeki diğer sporcuları kutladı. DHA-Spor Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-03-14 13:26:29
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