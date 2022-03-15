Kaldırıma düşen kar kütlesinden saniyelerle kurtuldular

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Muş'ta 2 katlı bir iş yerinin çatısından kaldırıma düşen tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinden saniyelerle kurtulan vatandaşların o anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkeze bağlı Atatürk Bulvarı Bankalar Caddesi’ndeki 2 katlı bir iş yerinin çatısında biriken kar kütlesi, büyük bir gürültüyle yere düştü. Gürültüyü fark ederek bulundukları yerden kaçan vatandaşlar, ölümden saniyelerle kurtuldu. Vatandaşların kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu o an ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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