Malazgirt’te kar yağışı

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkiledi.

İlçede aralıksız devam eden kar yağışı köy yollarında aksamalara sebep olurken, özel idare ekipleri de çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Malazgirt Belediyesi ekipleri de kar yağışından dolayı ilçe merkezi ve mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor. İlçede aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar da buğday deposunu mesken tuttu. Kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken yüzlerce kuş, Sami Çıplak’a ait buğday deposunu mesken tuttu.

Kuşların karınlarını doyurmak için gün boyu ambarının önünden ayrılmadığını söyleyen Sami Çıplak, “İlçemizde kış çok uzun sürüyor. Baharın sıcaklığına aldanan serçe kuşları, bir anda kendilerini kış ayının içinde buldular. Her taraf beyaz örtüyle kaplanınca, yem bulmakta güçlük çeken binlerce kuş buğday ambarımıza akın etti. Biz yazın burada buğday alımı yaptığımız için tohumluk stoklarımız vardı. Kar erken yağınca tarlalarımıza tohum atamadık. Burada biriktirdiğimiz tohumluk buğdaylarımız sayesinde binlerce kuş aç kalıp ölmekten kurtuldu” dedi.

Yüzlerce serçe kuşuna yem verdiklerini ifade eden Sami Çıplak, “Biz de ambarımızı kapatırsak, bu kuşlar ne yapar, nereye gider? Hepsi açlıktan ölür. Bu kuşlar akşam olunca da burayı terk etmiyorlar. Sabaha kadar evlerimizin çatısında bekliyorlar. Biz de annemizin babamızın hayrına bunlara bakıyoruz. Karın yoğun yağdığı bugünlerde mutlaka ev veya iş yerimizin önlerine yiyecek bir şeyler bırakmalıyız. İnsanoğlu olarak doğanın dengesini korumalıyız. Biz binlerce serçe kuşumuzla çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

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