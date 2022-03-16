Muş’ta “Devlet Övünç Madalyası Beratı” takdim töreni

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla gönderilen ‘Devlet Övünç Madalyası Beratı’nı şehidin güvenlik korucusu oğluna tevcih etti.

2016 yılında PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucu şehit olan güvenlik korucusu Salih Erden adına düzenlenen “Devlet Övünç Madalyası Beratı”, Vali İlker Gündüzöz tarafından şehidin oğlu Musa Erden’e teslim edildi. Valilikte düzenlenen törende konuşan Vali İlker Gündüzöz, “Şehit Güvenlik Korucusu Salih Erden, üstün görev anlayışı içinde feragat, fedakârlık, başarı ve yararlılık dolu çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti adına haklı gurur kaynağı olmasından dolayı, 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi önerisi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Övünç Madalyası tevcih edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin en büyük ödüllerinden Devlet Övünç Madalyası’nı şehidimizin güvenlik korucusu olan oğluna tevcih ediyoruz. Hayırlı olsun. Ondan bir hatıra. Cumhurbaşkanımızın emirleriyle bugün tüm Türkiye’de aynı saatte madalya törenleri düzenleniyor. Allah rahmet eylesin. Onlar sayesinde bu vatanda özgürce yaşıyoruz” dedi.

Babası adına aldığı beratla ilgili gazetecilere duygu ve düşüncelerini anlatan şehidin güvenlik korucusu oğlu Musa Erden ise “Allah devletimize zeval vermesin. Allah bizi devletsiz etmesin. Çok gururlandık ve sevindik. Cumhurbaşkanımıza, valimize, komutanımıza ve il müdürümüze teşekkür ederim. Babam Kızılağaç Karakoluna 2016 yılında gündüz saat 11.10'da düzenlenen saldırı sonucu şehit oldu” diye konuştu.

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