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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malazgirt’te “Çanakkale Zaferi” programı

İHA

Malazgirt’te “Çanakkale Zaferi” programı

Muş Alparslan Üniversitesi Malazgirt Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından “Çanakkale Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü” nedeniyle bir program düzenledi.
Malazgirt Kız Öğrenci Yurdunun konferans salonunda düzenlenen programa Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Malazgirt Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Adem Aktaş, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Jandarma Komutanı Aydın Aydın, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Kur'anı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Burada konuşan Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, kahramanlık destanı Çanakkale Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran ruhun 107. yıl dönümünde yeniden anlaşılması ve değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Bu milletin yüz binlerce ferdinin şehitlik mertebesiyle ödüllenmesine de vesile olan Çanakkale Harbi, esasen Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasına da zemin olmuştur" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Malazgirt Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasının ardından program son buldu.

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