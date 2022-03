Muş’ta “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” programı

Muş’ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında tören düzenlendi.

Program, Garnizon Şehitliğine çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'anı Kerim tilaveti ile duaların okunduğu programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma Topçu Yüzbaşı Özlem Yıldız tarafından yapıldı.

Daha sonra Muş Valisi İlker Gündüzöz ve protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakılarak dualar edildi.

Program, buradaki törenin ardından Anadolu Lisesi tarafından öğretmenevinde düzenlenen programla devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu programda bir konuşma yapan Vali Gündüzöz, şehitleri ve ebediyete irtihal etmiş gazileri rahmet ve şükranla andıklarını söyledi. “Bugün burada tarihimizdeki bu hüzünlü ama hüzünlü olduğu kadarda altın sayfaları hatırlayarak geleceğe daha güçlü ve bu ülkenin milli, manevi değerleriyle yoğrulanmış gençleri olarak yürümek için bir araya geldik” diyen Vali Gündüzöz, “Tarihimizi öğrenmek zorundayız çünkü mazisini bilmeyenin atisi, geleceği olmaz. Bu vatan hepimizin. Ama bu vatanın karşısında bir de her zaman olduğu gibi azda olsa hainler var. Bu hainlere karşı da fikri ne olursa olsun, kendi sermayesi, gücü ne olursa olsun uyanık olması gereken bir de aziz millet var. Onun için bugünkü olaylar tarih olduğunda bu milletin feraseti, bu vatana ihanet edeni bir zarfa koyacaktır ama bu vatana hizmet edenleri de her zaman başının üstünde rahmet ve şükranla yad edecektir” dedi.

1915 tarihini daha güçlü bir şekilde yad ettiklerini anlatan Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün aynı zamanda 18 Mart Çanakkale Köprüsü de açılıyor. Elinde yiyecek ekmeği olmayan, son katığının bir kuru ekmek olduğu bu memleketten bugün her türlü teknolojiyi kullanan ve zihinleri pırıl pırıl olduğu gençliğin ve dünyanın en önemli su yolunda çok önemli bir köprüyü açan bir memleket haline geldik. Allah’a ne kadar şükretsek azdır.”

Yapılan konuşmanın ardından Muş Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan şarkılar seslendirilerek, şiirler okundu ve oratoryo gösterisi sahnelendi.

Programa, Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Rektörü Fethi Ahmet Polat, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, İl Jandarma Komutanlığı Albay İlhan Şen, kamu kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.