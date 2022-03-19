Muş’ta 113 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 113 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte özellikle kırsal kesimde etkisini sürdüren kar, tipi ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde yeniden etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 113 köy yolunda çalışma başlatan il özel idaresi ekipleri, yolların açılması için seferber edildi. Kapalı yollarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekteri Şeyhmus Yentür, merkezde 20, Varto’da 8, Bulanık’ta 47, Malazgirt’te 30, Korkut’ta 4 ve Hasköy’de 4 köy yolu olmak üzere toplam 113 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını bildirdi. Dünden bugüne 20 köy yolu açtıklarını kaydeden Yentür, çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ve en kısa sürede kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.



“Her gün kar yağışıyla uyanıyoruz”

Kent merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle zemin beyaz örtüyle kaplandı. İş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizleyen esnaf, karla mücadelelerini sürdürüyor. Kış şartlarından çok sıkıldıklarını ifade eden vatandaşlardan Muhammet Bütün, “Ne kadar beklesek de yaz mevsimi gelmiyor. Baharda olmamıza rağmen her gün kar yağışıyla uyanıyoruz. Yazın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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