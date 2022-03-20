Muş’ta 199 köy yolu ulaşıma kapandı

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Muş’ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta özellikle kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi, yaşamı olumsuz etkiliyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 199 köy yolunda çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, merkezde 35, Varto’da 57, Malazgirt’te 39, Bulanık’ta 48, Korkut’ta 14 ve Hasköy’de 6 köy yolu olmak üzere toplam 199 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Yentür, kapalı yolların en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını belirtti.

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