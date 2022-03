Muş’ta 67 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’ta günlerdir aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 67 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; merkezde 18, Varto’da 5, Bulanık’ta 26, Korkut’ta 14 ve Hasköy ilçesinde ise 4 köy yolu olmak üzere toplam 67 yerleşim yerinin kar nedeniyle ulaşıma kapandığını ifade etti. Dünden bugüne 22 köy yolunun açıldığını kaydeden Yentür, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kent merkezinde de devam eden kar yağışı her yeri beyaz örtüyle kapladı.

Mart ayında hiç bu kadar kar görmediğini ifade eden vatandaşlardan Halit Öktem, “Allah yardım etsin, kar çok yağıyor. Kaldırımlar komple karla dolu. Her yerde kar var. Kar çok fazla yağıyor. Görülmemiş bir şey. Her gün yağıyor” dedi.

