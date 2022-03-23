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Muş'ta çocukları için eylem yapan aile sayısı 29'a yükseldi

DHA

Muş'ta çocukları için eylem yapan aile sayısı 29'a yükseldi


Muhammed Sami MARAL/ MUŞ, (DHA)MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin, il binası önünde eylem yapan aile sayısı 49'uncu haftada 29'a yükseldi.
Kentte çocuklarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP'nin il binası önünde çarşamba günleri eylem yapan aileler, 49'uncu haftayı geride bıraktı. Bugünkü eyleme, 2014'te 22 yaşındayken kandırılıp evinden dağa kaçırılan, 8 yıldır haber alamadığı Dilber (30) için katılan Refika Doğan, kızının dönmesini beklediğini söyledi Refika Doğan ile sayıları 29'a yükselen aileler, eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.
'CİĞERİMİZ YANIYOR'
Bursa´da çalıştığı sırada kandırılıp dağa götürülen oğlu Ersin için eyleme devam edeceğini belirten Ayten Koçhan, "Bizler, evlatlarımız için eylemimizi sürdüreceğiz. Bir tane çocuğumuz dağda kalmayana kadar devam edeceğiz. Bizler evlatlarımızın derdi içindeyken, onlar nevruz kutluyorlar, şenlik düzenliyorlar. Bizim ciğerimiz yanıyor. Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz. HDP ve PKK´dan çocuklarımızı istiyoruz. Bizim sırtımızdan çocuklarımızı kullanmasınlar" diye konuştu.
Oğlu Yusuf için eyleme katıldığını söyleyen Mehmet Zeki Budak ise, "49'uncu haftamızda, 29 aile olduk. Bizler gözyaşı dökerken, acı çekerken PKK, HDP nevruz bayramı kutlamaları yapıyor. Çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Çocuklarımız gelene kadar bizler buradan ayrılmayacağız" dedi.
VATAN PARTİSİ'NDEN AİLELERE DESTEK
Vatan Partisi Van İl Başkanı Akile Çevik ve Öncü Kadın Genel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşın Tatoğlu, eylem yapan aileleri ziyaret edip destek oldu. Ailelerin her zaman yanında olduklarını belirten Akile Çevik, anneleri gittikleri her yerde destekleyeceklerini vurguladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muş / Merkez Muhammed Sami MARAL
2022-03-23 14:59:30

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