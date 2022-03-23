Malazgirt’te ‘Diyanet Gençlik Merkezi’ açıldı

– Muş’un Malazgirt İlçe Müftülüğünce yapımı tamamlanan Diyanet Gençlik Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, “Bu yerimiz daha önce taziye evi olarak kullanılıyordu. Kaymakamız, belediye başkanımız ve hayırseverlerimizin destekleriyle bu merkezimizin yapımını tamamladık. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

Kaymakam Demirer ise bu tür yatırımlara önem verdiklerini belirterek, Diyanet Gençlik Merkezi'nin çok fonksiyonlu olarak vatandaşlara hizmet etmek amacıyla kurulan örnek bir merkez olduğunu söyledi. Demirer, gençlerin sosyal ve kültürel alanlarda vakit geçirebilecekleri güzel bir mekan oluşturulduğunu belirtti.

Malazgirt İlçe Müftülüğünce yaptırılan merkezin açılış törenine Malazgirt Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Müftüsü Emrah Demirtaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aydın Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, siyasi parti ve STK temsilcileriyle kurum müdürleri ve imamlar katıldı.

Açılış sonunda ilçedeki başarılı öğrencilere hediyeler verildi.

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