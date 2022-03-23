Malazgirtli öğrencilerden ‘18 Mart’ gösterisi

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Beşçatak Ortaokulu öğrencileri tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tiyatral etkinlik düzenlendi.

Beşçatak Ortaokulu öğrencileri tarafından Çanakkale ruhunu yaşatmak için 1071'den 2071'e Zaman Tüneli Müzesinde bir gösteri yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler ilk gösterilerini müzenin bahçesinde yaptılar. Daha sonra müze içinde bulunun 18 Mart Çanakkale Şehitleri Salonunda Çanakkale türküleri seslendirdiler.

Gösteriyi Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Kültür ve Turizm Müdürü Sevil Yaman Acaroğlu, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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